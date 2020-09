Intitolazione piazzetta davanti alla questura di Cuneo, Anpi: "Oggi si è scritta un'altra pagina di bella Storia"

Ho accolto con notevole favore la proposta del Sindacato di polizia unitario SIULP per l'intitolazione della piazza antistante la questura di Cuneo ad un loro collega "Usmiani Raimondo"

Usmiani partecipò a molte azioni arruolato nelle guardie di pubblica sicurezza, nel periodo della dittatura fascista aiutò impiegati pubblici, insegnanti, operai e ferrovieri, a scampare da pericoli salvaguardando l'incolumità di tanti perseguitati e segnalati controllati dal regime fascista per le loro idee e il loro credo antifascista.

Un personaggio che insieme ad altri ha scritto una pagina di storia bella e di riscatto del popolo italiano, la Resistenza contro il nazi-fascismo che ha portato a tutti noi la Libertà, la giustizia sociale, la democrazia, principi fondanti per una società più giusta e umana e poi noi non possiamo dimenticare le generazioni che hanno pagato con la vita e hanno ridato a noi nati in Europa la pace