"Assurdo che l'incolumità di residenti e turisti venga messa a repentaglio da condotte sconsiderate"

" Come Associazione di categoria che rappresenta anche i pubblici esercizi e promuove il turismo nel territorio puntando sulla qualità dell'accoglienza nei confronti dei visitatori, siamo costernati riguardo a quanto accaduto oggi a Monforte d'Alba, uno dei gioielli delle nostre colline, in una delle piazze più belle e frequentate da italiani e stranieri ".

A parlare, e a segnalare il proprio rammarico per il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì 25 settembre), in cui un gruppo di turisti è stato investito da un'auto in corsa, con gravi conseguenze per uno di questi e quattro altri tradotti negli ospedali di Cuneo e Verzuolo in codice giallo, è Giuliano Viglione, presidente dell'AC Albese.