I migliori notebook di ottobre 2020: consigli per gli acquisti

Se ne possono trovare per tutte le tasche, naturalmente. Tra quelli oggi in vetrina, però, alcuni offerte di notebook si segnalano per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Chi volesse spendere sotto i 400 euro, potrebbe dare uno sguardo all'HP 255 (G5). Il computer non ha molte pretese, ma rappresenta un buon compromesso, se lo si utilizza per scopi didattici e per la navigazione in internet. Con i suoi 4 GB di RAM, il disco fisso da 500 GB, una CPU AMD E2-7110 e un display da 15,6 pollici, non si può dire certo che sfiguri, benchè sprovvisto di sistema operativo, che l'acquirente dovrà comprare separatamente.