Profumi artistici del 2020: i più gettonati

Sei alla ricerca delle recensioni sui migliori profumi artistici del 2020?

Vuoi scoprire quali sono le tendenze dell’anno in corso, per fare un regalo in grado di stupire, o anche solo per sfizio personale? Leggi il nostro articolo per essere aggiornato sulle novità che hanno conquistato il mercato dei profumi del 2020!

La linea di profumi artistici che ha riscosso più successo nel corso di quest’anno è Perris Monte Carlo.

I profumi Perris Monte Carlo nascono dalla volontà di realizzare un prodotto di elevata qualità, utilizzando solo materie prime ricercate, in poche parole tornando alla vera arte profumiera come la si esercitava in passato. In un’intervista a Vogue, il Direttore Creativo Gian Luigi Perris afferma infatti: «A differenza di molti nasi contemporanei, che hanno smesso di viaggiare sui territori, noi andiamo a ricercare le eccellenze direttamente nei luoghi di estrazione. Puntiamo tutto sulla materia prima e il riscontro da parte degli appassionati ed estimatori c’è: il vecchio approccio è improvvisamente diventato moderno».

Questo approccio consente dal 1981 alla maison Perris di realizzare delle vere e proprie opere d’arte, profumi che si incentrano su di una sola nota ma che una volta vaporizzati si rivelano sorprendenti e inaspettati. Un contributo particolare al successo di queste fragranze viene poi dalla proprietà di terreni in cui si coltivano molte delle materie prime utilizzate nella loro realizzazione.

L’ultima linea lanciata è un inno agli agrumi d’Italia , una collezione dal bergamotto al mandarino, in un’esplosione di freschezza e di raffinatezza.

Ecco alcune delle fragranze più famose della maison Perris:

ABSOLUE D’OSMANTHE

I fiori d’osmanto sono tipici della Cina: ogni autunno rivestono la valle di Guilin di piccoli fiori rossi, bianchi e arancioni, emanando un profumo inebriante che riporta alla mente la mela verde e l’albicocca.

È proprio a questo fiore che si ispira Absolue D’Osmanthe, una fragranza dolce, intensa e fruttata che si abbina al fiore di gelsomino Sambac e al balsamo di Tolu. Resa audace e pragmatica dalle note di fondo di vaniglia e labdano, rivela un sentore prezioso di legno di sandalo.







CEDRO DI DIAMANTE

Il cedro di Diamante, dalla città in provincia di Cosenza, è la varietà di cedro maggiormente diffusa al mondo. Se viaggiate in Calabria, noterete sicuramente l’estensione delle coltivazioni del rinomato agrume. È proprio a questo frutto che si ispira Cedro di Diamante, l’essenza che ricorda il gusto fresco e frizzante del cedro appena raccolto, e del suo succo dissetante per la gola ma anche per la mente, in un momento di puro relax.







CACAO AZTÈQUE

Cacao Aztèque nasce dall’aroma delle fave di cacao, ed è stato pensato appositamente per riportare alla mente il gusto sublime della bevanda con la quale si deliziava l’antico popolo degli aztechi: la xocoatl, un elisir speziato a base di fave di cacao pestate insieme a peperoncino e cardamomo.

In Cacao Aztèque prevale l’assoluta di cacao, una nota utilizzata ormai ampiamente in profumeria e che rende la fragranza avvolgente, densa e liquorosa. Il profumo si chiude con una nota cuoiata di legno pregiato che sottolinea la non appartenenza alla famiglia delle fragranze gourmand.





VANILLE DE TAHITI

Vanille De Tahiti è realizzato con la varietà di vaniglia più pregiata al mondo: quella che si trova nell’arcipelago polinesiano. Qui, il baccello acquisisce una consistenza morbida e oleosa, che lo rendono inebriante e ammaliante, una nota golosa che non potrà che far innamorare all’istante tutti gli amanti della spezia.

Vanille De Tahiti è un profumo dalle note esotiche, estremamente intrigante e sensuale: la vaniglia è in armonia con i fiori di ylang ylang, e si chiude con sentori ambrati, muschiati e di sandalo.