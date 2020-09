Cherasco, torna protagonista l'Antiquariato: appuntamento domenica 4 ottobre nelle vie del centro storico

Il mercato dell'Antiquariato di Cherasco è un'occasione straordinaria per trovare quel pezzo unico, raro, che può arricchire una collezione oppure scovare il regalo perfetto e originale, o ancora curiosare per scoprire un pezzo di storia quotidiana che ha il sapore dell'antico. La giornata del mercato può essere anche occasione per visitare le mostre, a palazzo Salmatoris e a San Gregorio, oppure per fare una passeggiata lungo i bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa.