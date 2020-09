Elezioni comunali, Carlo Cane: "Rappresenteremo al meglio gli oltre 940 concittadini che ci hanno dato fiducia"

Il risultato del voto ha premiato la continuità con l’attuale Amministrazione. Ne prendiamo doverosamente atto, congratulandoci col sindaco Ezio Cardinale per la conferma arrivatagli dalle urne.

Come lista teniamo però a ringraziare i tantissimi concittadini che in questo breve mese di campagna elettorale ci hanno prestato la loro attenzione, condividendo la nostra proposta per un diverso modello di sviluppo del paese e presenziando numerosi ai tanti incontri che hanno anticipato i giorni del voto.