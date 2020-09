Vicoforte ha riconfermato Valter Roattino alla guida del paese: "Pronti a ripartire con tanti progetti"

Vicoforte ha riconfermato il sindaco uscente Valter Roattino che sarà alla guida del paese per i prossimi cinque anni.

“Sono soddisfatto della vittoria, un risultato così non era scontato, soprattutto con quattro liste” – commenta il primo cittadino raggiunto telefonicamente questa mattina – “Penso che la gente abbia capito la nostra passione e apprezzato il nostro impegno. Ringrazio tutti i vicesi per la fiducia”.

Ancora da definire i nomi di coloro che entreranno in giunta, in attesa delle consultazioni, però il sindaco conferma: “Come anticipato il vice sarà Roberto Botto, che è giovane ma ha un’ottima esperienza amministrativa alle spalle e ha già lavorato per Vicoforte nel mandato appena concluso”.

Roattino non ha alcun dubbio sulla priorità dei progetti da portare avanti: “L’installazione della nuova illuminazione al led e la realizzazione del sistema di videosorveglianza, ma anche l’acquisizione dei locali della vecchia comunità montana per poter dare una sede alla protezione civile, al gruppo intercomunale e alle associazioni locali”.