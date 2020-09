Saluzzo accoglie la Fanfara del 3° reggimento carabinieri Lombardia

È tutto pronto al Pala CrSaluzzo (Foro boario di via Don Soleri) per il concerto della Fanfara del 3° reggimento Carabinieri Lombardia che si tiene sabato (26 settembre) alle 21. L’evento, organizzato dal Comune, si svolge nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuta in città il 27 settembre 1920. Sul palco salirà l’ensemble composta da 30 elementi diretti dal maresciallo capo Andrea Bagnolo.

La Fanfara proporrà un ricco programma di brani che si apre con «La Fedelissima», marcia d’ordinanza dell’Arma, e che si conclude con l’Inno di Mameli, spaziando da un repertorio della musica militare a canzoni pop e brani della tradizione popolare italiana. Per partecipare all’esibizione è necessario scrivere a prenotazione@comune.saluzzo.cn.it . Sono ancora disponibili dei posti.

Il Pala CrSaluzzo è dotato di un ampio parcheggio. Domenica il clou del programma del centenario di dalla Chiesa con l’inaugurazione di un monumento dedicato al generale, dalle 10 in piazza Garibaldi. Anche per questo appuntamento è obbligatoria la prenotazione.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia municipale di Saluzzo ha disposto una serie di divieti e di limitazioni alla circolazione.

Dalle 6 alle 13 di domenica 27 settembre è istituito il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) su tutta piazza Garibaldi e su via Martiri della Liberazione, nel tratto tra via Mattatoio e piazza Risorgimento. Inoltre, dalle 6 alle 13, divieto di transito in piazza Cavour, nel tratto davanti al Palazzo del Sole verso piazza Garibaldi e in piazza Risorgimento, nel tratto tra la rotonda di fronte a Porta Santa Maria e il duomo, solo per chi procede verso via Martiri della Liberazione.