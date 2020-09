Studenti del Garelli di Mondovì negativi al tampone: torneranno in classe da lunedì 27 settembre

Tutti negativi i tamponi effettuati sugli studenti di una classe dell'istituto professonale Garelli di Mondovì. Il rientro in classe sarà il prossimo lunedì 27 settembre.

Erano stati messi in quarantena dopo un caso di positività registrato tra gli studenti. Si torna a scuola ma, questa l'indicazione che avrebbero ricevuto, resteranno in isolamento fiduciario per tutte le attività extra-scolastiche per 15 giorni. In via precauzionale.

Ricordiamo che da sabato 19 settembre, nel comune di Mondovì, è scattato l’obbligo di indossare la mascherina di protezione per chiunque si trovi in prossimità degli edifici scolastici in orario di ingresso e uscita, alle fermate degli autobus e in tutte le vie percorse abitualmente percorse dagli studenti per raggiungere le aule.