Tennis: Sporting Club Mondovì campione provinciale

Sporting Club Mondovì sugli scudi nel campionato provinciale di Tennis maschile. In finale, sui campi in terra rossa del circolo sulla collina di San Lorenzo, successo dei monregalesi contro il Tennis Club Busca, battuto per 2-1.

IL MATCH

Dopo aver vinto tutte le giornate precedenti con netti punteggi di 3 a 0, i portacolori dello Sporting hanno faticato più del previsto ad imporsi, vincendo nettamente il primo singolare con Giovanni Battaglia, ma subendo un inatteso stop nel secondo, in cui il capitano Roby Cavallo è stato sconfitto da Andrea Isoardi al tie-break per 10-7 dopo essersi imposto agevolmente nel primo set per 6-3. Il doppio a questo punto è diventato decisivo con la coppia Battaglia - Sismondo che ha regolato gli avversari con un netto 6-0 6-2. Sono stati due set giocati in scioltezza dalla coppia di casa, con un gioco di squadra ben coordinato e sincrono. Nulla da fare per la coppia di Busca, formata dal capitano Fabrizio Nasi e da Marco Comba.

Scudetto allo Sporting Club Mondovì, dunque, per la seconda volta consecutiva.

LA SQUADRA

Giovanni Battaglia, Roby Cavallo, Mauro Maia e Fabrizio Sismondo