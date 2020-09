Volley Femminile: La Lpm Bam Mondovì ospite della Banca Alpi Marittime

Anche quest'anno la Lpm Bam Mondovì è stata ospite nella sede centrale della Banca Alpi Marittime. L'Istituto bancario di Carrù è da anni uno dei due main sponsor del Puma e come di consueto, prima dell'esordio casalingo in campionato, le due società s'incontrano per un saluto ben augurale.

A fare gli onori di casa presso il Castello di Carrù è stato il presidente della Bam, il dott. Giovanni Cappa. La squadra era presente al completo, unitamente allo staff tecnico e alla dirigenza. Prosegue, dunque, la collaborazione tra la Bam e il Puma, all'insegna di reciproci programmi solidi e ambiziosi. L'esordio casalingo della Lpm Bam Mondovì è previsto per domenica (ore 14:30) con avversaria la Geovillage Hermaea Olbia.