Volley: Il Comitato territoriale Asti-Cuneo della Fipav apre le porte a nuovi arbitri

Il Comitato territoriale per le provincie di Asti e Cuneo della Federazione Italiana Pallavolo "recluta" nuovi arbitri. Con un comunicato trasmesso nei giorni scorsi, la Fipav ha reso note le modalità di iscrizione ai nuovi corsi. Ecco di seguito il comunicato:

Il Comitato Territoriale F.I.P.A.V. Cuneo - Asti organizza, a partire dal mese di ottobre, nuovi corsi per diventare Arbitro di Pallavolo. La partecipazione al corso è completamente gratuita, ed è propedeutica alla direzione delle gare dei campionati territoriali organizzati dalla F.I.P.A.V. nelle provincie di Cuneo e Asti. Per la direzione delle gare, agli arbitri viene riconosciuto un rimborso spese per la trasferta, una diaria e, per i ragazzi frequentanti le scuole superiori, l’attività arbitrale da diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Diventare Arbitro di Pallavolo è sicuramente una scelta dettata da una grande passione sportiva, e da uno spiccato senso di responsabilità; è un impegno importante che richiede una attenta preparazione tecnica, ma che, nel corso della propria carriera, darà a ciascuno la possibilità di vivere intense emozioni e ottenere grandi soddisfazioni sportive! Entrare a far parte del settore arbitrale è semplice: basta iscriversi al corso gratuito per Ufficiali di Gara FIPAV organizzato dal Comitato Territoriale Cuneo Asti mandando una mail a: arbitri@fipavcuneoasti.it. Gli interessati riceveranno maggiori informazioni sull’attività arbitrale e sulle modalità di svolgimento del corso, che si terrà, nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari per il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, con lezioni teoriche telematiche a distanza e sessioni pratiche.

Per info: arbitri@fipavcuneoast.it, Tel. 347-2986162