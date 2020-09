La sezione Alba-Bra della LIDA lancia un appello per non lasciare solo il cagnolino Giulio

All’attenzione di tutti coloro che sanno che cosa significa vivere insieme agli amici a quattro zampe o per chi comincia soltanto oggi a pensare di farlo.



La Sezione Alba-Bra della LIDA (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale), che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti canini del Rifugio di Fido di Pollenzo (via Langhe, 23), lancia un appello per trovare una casa a Giulio: taglia piccola, 8 anni, va al guinzaglio ed è un gran coccolone.



Intanto sulla pagina Facebook del Rifugio di Fido si legge un’importante novità: “I super Calendari 2021 sono arrivati! Sono disponibili sia nella versione da tavolo che in quella da parete. Offerta minima 5 euro. Possibilità anche di spedizione! Con un piccolo gesto, potete contribuire a migliorare la qualità di vita dei nostri amici a 4 zampe che si trovano nei rifugi, promuovere campagne di sensibilizzazione e realizzare progetti a loro dedicati. Potete acquistarli per voi o per i vostri amici, parenti e conoscenti!”.



Per informazioni: 0172/478058; 335/6594325; 333/8377147; info@ilrifugiodifido.it www.ilrifugiodifido.it Orari di apertura: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica.



