Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo pronta per la prima al Pala UBI Banca, Strantzali: "Daremo il massimo per i tre punti"

A distanza di 223 giorni dall’ultimo impegno ufficiale, domenica 27 settembre la Bosca S.Bernardo Cuneo torna a disputare una partita valida per i tre punti al Pala UBI Banca. Alle ore 17, con diretta streaming su www.lvftv.com previa registrazione, le gatte sfideranno la Saugella Monza dell’ex Lise Van Hecke nel match inserito nel programma della seconda giornata di campionato.

In osservanza dei protocolli nazionali anti Covid-19 attualmente in vigore, la partita verrà giocata a porte chiuse, con duecento spettatori tra addetti ai lavori, stampa, sponsor e partner invitati da Cuneo Granda Volley.

Le due squadre si troveranno nuovamente di fronte dopo il confronto di Supercoppa Italiana che lo scorso 29 agosto vide prevalere le brianzole solo al tie-break al termine di un testa a testa emozionante tra due formazioni evidentemente ancora in costruzione. Quasi un mese più tardi, Bosca S.Bernardo Cuneo e Saugella Monza si presentano al match di domenica 27 forti dei tre punti ottenuti nella prima giornata di campionato.

La formazione di coach Gaspari ha superato in modo convincente l’Unet E-Work Busto Arsizio anche grazie a una Van Hecke in formato MVP, mentre le gatte sono uscite dal Mandela Forum di Firenze con tre punti arrivati al termine di una prova corale di grande carattere. Tra le tante sfide nella sfida c’è quella al centro, che nella partita di Supercoppa Italiana fu vinta dalle lombarde, guidate da una Squarcini in stato di grazia. Le centrali cuneesi, che nella prima giornata hanno messo a segno nove muri in due (cinque Zakchaiou e quattro Candi), domenica andranno a caccia della rivincita. Due le ex del confronto: Van Hecke, che torna per la prima volta al Pala UBI Banca da ex dopo due stagioni in biancorosso da autentica trascinatrice, e Candi. I precedenti parlano di tre vittorie per Monza e due affermazioni per Cuneo.

«Sarà una sfida molto diversa da quella di Supercoppa Italiana – dichiara la schiacciatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo Olga Strantzali. – La Saugella Monza ha recuperato giocatrici importanti come Danesi e Meijners e ha sicuramente alzato il suo livello di gioco, ma anche noi siamo migliorate molto da fine agosto. Tornare ad avere un po’ di pubblico sugli spalti sarebbe fantastico, ma in ogni caso daremo il massimo per conquistare i tre punti nella nostra prima partita in casa».

In casa Bosca S.Bernardo Cuneo c’è da registrare una buona notizia arrivata nella mattina di venerdì 25 settembre: l’opposto serbo Milka Stijepic è in viaggio da Belgrado verso Cuneo. La società di via Bassignano desidera ringraziare i funzionari dell’ambasciata italiana di Belgrado per la preziosa collaborazione di questi mesi culminata con la grande efficienza nel fornire il visto all’atleta in seguito all’ordinanza firmata lunedì 21 settembre dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha fatto cadere il divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Serbia.