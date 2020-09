Vendemmia: uve sane e qualità ottima, ma quantità inferiore alle previsioni di un mese fa

“ Tra i vigneti della provincia di Cuneo registriamo quantitativi in calo rispetto alle previsioni di inizio vendemmia, ma siamo molto soddisfatti del livello qualitativo raggiunto dalle uve fin qui raccolte, che presentano quadri aromatici decisamente interessanti – spiega il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio - . Restiamo quindi fiduciosi per il prosieguo delle operazioni di raccolta, con le varietà più tardive che saranno vendemmiate nelle prossime settimane ”.

Fino a un mese fa le previsioni vendemmiali per il Piemonte indicavano un aumento significativo della produzione rispetto a quella dello scorso anno, particolarmente scarsa: in pratica l’annata 2020 avrebbe dovuto essere “normale” dal punto di vista quantitativo, ma il clima dell’ultima parte dell’estate ha modificato il pronostico.

“I dati che stanno affluendo a Confagricoltura dalle cantine dislocate sul territorio piemontese – dichiara il presidente dell’organizzazione regionale e di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia – riferiscono di una produzione sui livelli dello scorso anno per quanto riguarda le uve vendemmiate entro la prima decade di settembre. In particolare moscato, dolcetto, brachetto, grignolino e cortese non avrebbero fatto registrare aumenti di produzione rispetto all’anno scorso”.