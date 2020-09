"Agenti di commercio: quale futuro?": tutto pronto per il convegno all'Associazione Commercianti Albesi

L’appuntamento, svolto nel rispetto delle normative vigenti in tema di Covid, sarà l’occasione per affrontare alcune delle principali tematiche di settore. All’ordine del giorno verranno affrontati gli argomenti di maggior discussione tra gli addetti ai lavori, quali:

Con l’occasione, sarà possibile esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni Enasarco, per le quali è necessario essere muniti di smartphone e di certificato elettorale Enasarco. Presso l’A.C.A. sarà attivato un servizio di assistenza nelle operazioni di voto.

«Il convegno dedicato agli agenti e rappresentanti di commercio - dichiara il direttore dell’A.C.A. Fabrizio Pace - è un’occasione importante di confronto, per approfondire alcuni degli aspetti legati all’attività. La categoria è stata fortemente colpita dal lockdown e dalle difficoltà operative generate dall’emergenza Covid 19, che ha alimentato la crisi economica e di liquidità. Durante l’appuntamento, inoltre, A.C.A. fornirà un aiuto concreto nell’assistenza delle operazioni di voto che si svolgono in questi giorni per il rinnovo del direttivo Enasarco, che nei prossimi anni andrà ad affrontare temi importanti quali la sostenibilità del sistema pensionistico di categoria, l’assistenza e il welfare, lo sviluppo per i giovani che si affacciano a questa professione con la garanzia di servizi più accessibili e la possibilità di usufruire di investimenti concreti».