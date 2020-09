Cherasco: in regalo al Comune tre macchine nebulizzatori per la sanificazione degli ambienti

In Municipio a Cherasco è giunto un gradito omaggio da parte della “VR srl” di Cherasco: tre macchine nebulizzatori per la sanificazione degli ambienti. La VR srl è un’azienda specializzata in progettazione e realizzazione di quadri elettrici per l’automatizzazione industriale ed è nata ed ha la propria sede sul territorio di Cherasco.

I titolari dell’azienda Cheraschese (Vigneri Antonello e Roatta Luca) nel consegnare le utilissime macchine hanno sottolineato come sia importante, in questo delicato momento pandemico, avere attrezzature all’altezza per le sanificazioni degli ambienti.