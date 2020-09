Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Vignolo, nelle prime ore della mattinata di oggi (sabato 26 settembre).

Coinvolta una'automobile - una Fiat Punto - parcheggiata in piazza Grande, andata a fuoco per cause e con dinamica ancora da determinare con sicurezza. Fortunatamente, nessuno è stato coinvolto nell'incendio.

Sul posto la prima partenza da Cuneo.