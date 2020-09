Dove seguire il calcio italiano in diretta per la stagione 2020/2021

Dopo una annata caratterizzata da lockdown e campionati finiti sotto il sole di agosto, il calcio ha riaperto i battenti cercando di ritrovare a poco a poco la normalità. Il primo segnale positivo è che, pur essendo gli stadi ancora chiusi al pubblico, esiste ora la possibilità per mille spettatori di poter assistere alla partita dagli spalti. In attesa di una estensione di questa deroga che consenta di poter

tornare ad incitare la propria squadra dal vivo, per il tifoso oggi è ancora più importante poter seguire le partite in tv o in streaming o, comunque, restare aggiornato in tempo reale.

Abbiamo provato ad illustrare come poterlo fare, partendo alla Serie A fino ad arrivare alle categorie minori, senza trascurare le Coppe Europee e il calcio estero. Prima di analizzare le principali competizioni e vedere le informazioni anche per chi sceglie lo streaming ricordiamo che tanti siti sportivi sul web offrono le loro partite di calcio in diretta. Un mezzo molto utilizzato soprattutto per si trova in giro con il suo smartphone e ha bisogno di informazioni aggiornate in tempo reale sull'esito della sua squadra del cuore o è impegnato a giocare a qualche torneo di fantacalcio online come quelli dei principali giornali dalla Gazzetta a Tuttosport, quello di Repubblica, Sky e altri come Fantamagic tra i tanti presenti oltre 10 anni su internet.

Serie A

La stagione 2020-21 è quella che chiude il contratto con il quale due anni fa sono stati ripartiti i diritti televisivi della Serie A tra Sky e DAZN. Pertanto anche nel campionato che ha appena preso il via le partite potranno essere seguite esclusivamente sulle due piattaforme citate. Per ogni turno Sky trasmetterà 7 delle 10 partite in programma (sabato ore 15 e ore 18, domenica ore 15 (due match), domenica ore 18, domenica ore 20.45, lunedì ore 20.45), per un totale di 236 incontri per oltre 350 ore live.

Sarà, inoltre, possibile assistere ad alcuni incontri di cartello, tra i quali Inter-Milan (4°giornata), Milan-Roma (5° giornata), Juventus-Torino (10° giornata) e Inter-Roma (36°giornata); l'andata e il ritorno tra Juventus e Roma (2° e 21° giornata), Juventus e Napoli (3° e 22° giornata), Milan e Napoli (8° e 27° giornata), Napoli e Inter (12° e 31° giornata), Milan e Juventus (16° e 35° giornata), Inter e Juventus (18° e 37 giornata). Il canone mensile varia da 33 euro in su a seconda della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Tre incontri settimanali di Serie A (l'anticipo del sabato sera, il lunch match e una delle 15:00 la domenica), per un totale complessivo di 144 partite, potranno essere seguiti su Dazn, visibile anche sul satellite di Sky con DAZN1, al canale 209.

Serie B

Dazn avrà anche l'esclusiva di tutte le partite di Serie B. Venti squadre in campo e 38 giornate da giocare per un totale complessivo di 380 partite della regular season, cui andranno ad aggiungersi quelle dei playoff e dei playout, disponibili al costo mensile di 9,99 euro (non é possibile comprare una singola partita o evento). Per poter sottoscrivere l'abbonamento occorrerà registrarsi sul sito e creare un account che poi si potrà collegare a due dispositivi. Soltanto l'anticipo del venerdì sera andrà in onda anche in chiaro su Rai Sport.

Serie C

Anche nella stagione 2020/2021 tutte le partite del campionato di Serie C saranno trasmesse a pagamento sulla piattaforma online Eleven Sports. Con un canone mensile di 7,90 euro oppure con quello stagionale di 69,99 euro si potrà assistere, alle oltre 1.100 partite dei tre gironi, ma anche a tutte le partite dei playoff e dei playout, oltreché alla Coppa Italia di Serie C. Sportitalia, visibile sul canale 60 DTT, trasmetterà, in esclusiva e in diretta, gli anticipi mentre la Rai ha acquistato i diritti per la diretta dei posticipi, che saranno trasmessi su Rai Sport 1 HD.

Coppa Italia e Supercoppa italiana

La Rai trasmetterà anche la Coppa Italia (a partire dal terzo turno) e la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Sportitalia coprirà, invece, anche quest'anno, in esclusiva, tutto il campionato Primavera 1 Tim.

Calcio estero

Non poteva mancare uno sguardo al calcio internazionale. Sono ai blocchi di partenza le nuove edizioni delle Coppe Europee, anche se le sfide sono già iniziate da qualche settimana con i preliminari. Quest'anno in Champions League l'Italia sarà rappresentata da Juventus, Inter, Lazio e Atalanta; in Europa League da Napoli, Roma e Milan. Sky Italia trasmetterà tutte le partite della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, attraverso il "pacchetto sport". In virtù di un accordo commerciale con Sky, Mediaset potrà trasmettere in chiaro sul digitale terrestre alcuni della massima competizione europea, preferibilmente il mercoledì sera.

Restando in tema di calcio internazionale, Sky trasmettera fino a cinque partite di Premier League e a 3 di Bundesliga per turno. Più ampia l'offerta dei campionati esteri proposta da DAZN. Si potrà assistere, infatti, a partite di FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie, Championship, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, Major League Soccer, J1 League giapponese, Chinese Super League. Sportitalia seguirà invece Pro League belga, Allsvenskan, Superligaen danese, Süper Lig turca, Coppa di Francia e Scottish Cup.

Calcio femminile

Per la stagione 2020/21 è stato rinnovato l'accordo tra Sky e Figc: Saranno trasmessi 50 match in diretta tra Serie A (2 per ogni giornata), Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Streaming

Oggi il calcio non viaggia più solo sui classici canali televisivi, ma è molto ampia grazie alla diffusione di siti di streaming legale, alcuni fruibili attraverso un abbonamento, altri totalmente gratuiti.

Ecco allora che i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, che i soli abbonati potranno scaricare gratutitamente dal sito ufficiale. Gli abbonati DAZN potranno seguire le gare sul sito di DAZN, che saranno visibili per i clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Alcune sfide saranno disponibili alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'fferta Sky-DAZN.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire le partite in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per fruire della piattaforma Eleven Sport sarà sufficiente attivare un abbonamento stagionale, con la possibilità di acquistare anche un singolo evento, dopo essersi registrati sul sito internet www.elevensports.it e attivare un profilo personale associato ad una carta di credito o ad una prepagata. Ai contenuti di Eleven Sports, oltre che da Smart Tv, si potrà accedere anche da smartphone o tablet, scaricando l’applicazione ufficiale del servizio per Android e iOS.