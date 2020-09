Anima Festival: Elisa chiude la stagione di concerti tra Fossano e Cervere con un grande successo

Tre mesi di concerti tra il fascinoso Anfiteatro dell'Anima di Cervere e piazza Castello a Fossano conclusi nel migliore dei modi: sold out per Elisa, così come in tutte le altre date del suo tour. Un tour che ha dovuto fare i conti con un'estate particolare, in cui il settore musicale è stato davvero messo alle strette. Ma la cantante non ha abbandonato la sua troupe, lasciando loro l'intero ricavato della tournèe.

Oltre 1000 persone, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme ministeriali, hanno sfidato il freddo settembrino fino a tarda serata per ascoltare la voce della cantautrice pop che da oltre 20 anni calca i palchi italiani, vantando anche una vittoria (in giovanissima età) al Festival di Sanremo. Una serata speciale, quella fossanese, che ha salutato l'estate ormai finita. Non era consentito ballare ma centinaia di mani si sono levate al cielo in una danza che è riuscita a coprire le distanze e ad arrivare dritta al cuore.

"E' un onore per noi concludere in questo modo la stagione - spiega l'organizzatrice del Festival Natasha Chiarlo, insieme al socio e fratello Ivan - i biglietti sono terminati in poche ore, e ci è dispiaciuto non poter avere un maggiore numer odi posti, ma la sicurezza viene prima di tutto e il distanziamento sociale è fondamentale. Gli eventi di quest'estate ci hanno regalato un'inaspettata fiducia nel futuro, siamo speranzosi di tornare al più presto alla normalità".