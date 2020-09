Seconda apertura straordinaria con escursioni guidate nel Parco del Castello del Roccolo a Busca

Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 14, presso il Castello e Parco del Roccolo di Busca (Strada Romantica 17), è in programma la seconda apertura straordinaria della “Grande passeggiata nel bosco” con escursioni guidate dagli accompagnatori naturalistici di EmotionAlp, la cooperativa di lavoro nata dal gruppo informale legato al lavoro di accompagnamento naturalistico e turistico. Il parco nell’Ottocento fu meta di visite da parte di illustri ospiti da diversi Paesi europei. Nel rispetto delle regole anti Covid-19, le escursioni partiranno alle ore 14,00; 14,30; 15,00; 16,00; 16,30 e saranno riservate a gruppi di massimo 15 partecipanti, che dovranno calzare scarponi o scarponcini e portare con sé dell’acqua. La durata di ogni escursione è di circa un’ora e tre quarti e il dislivello lungo il percorso sarà di circa 100 metri.

Il secondo atto dell’iniziativa già svoltasi con successo domenica scorsa 13 settembre è un appuntamento di “Persone Patrimonio d’Impresa. Tre luoghi della cultura si aprono al mondo delle imprese”, il progetto di welfare culturale realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC (Bando “Musei Aperti 2017”) dall’associazione Castello del Roccolo, in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio, il Comune di Vinadio e la Fondazione Artea per il Forte di Vinadio, oltre al patrocinio della Città di Busca e del Comune di Caraglio.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro le ore 12 di sabato 26 settembre telefonando al 349/5094696 o scrivendo a info@personepatrimoniodimpresa.it. Il biglietto di ingresso costa 8 euro. Il Castello del Roccolo sarà aperto al pubblico per le consuete visite guidate domenica 4 e 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19.

L’escursione, pur essendo aperta a tutti, è rivolta in particolare agli imprenditori e ai lavoratori delle imprese del territorio, che con le loro famiglie avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo dei beni culturali nella suggestiva cornice offerta dal Parco del Castello del Roccolo ed è fruibile per gruppi aziendali anche in giorni infrasettimanali, previa prenotazione.