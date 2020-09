Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì a caccia della prima vittoria in campionato. Al PalaManera domani arriva la Geovillage Hermaea Olbia

Il Puma è a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo la sconfitta al tie-break rimediata in casa del Cus Torino, la Lpm Bam Mondovì domani pomeriggio ospiterà al PalaManera la Geovillage Hermaea Olbia. Un match che sulla carta si presenta alla portata delle ragazze di Delmati, anche se le Isolane non sono un avversario da sottovalutare, ancor di più nelle prime giornate di campionato, quando i valori tecnici stentano ancora a prevalere rispetto la migliore condizione fisica.

Taborelli e compagne, tuttavia, questa settimana hanno lavorato sodo, concentrandosi soprattutto su alcuni aspetti che non hanno funzionato nella trasferta di Torino, come la fase in battuta. La Geovillage Hermaea Olbia appare comunque una squadra più solida rispetto lo scorso anno. I pericoli maggiori sono rappresentati dalla schiacciatrice Jessica Joly, prelevata in estate dal Cda Talmassons e dall’opposto finlandese Piia Karhonen, che nella prima di campionato ha esordito con ben 26 punti a referto.

Annunciata in gran forma anche la schiacciatrice Martina Ghezzi (ex Sassuolo). La squadra allenata da Emiliano Giandomenico rappresenta dunque un avversario di tutto rispetto e che sicuramente venderà cara la pelle. Anche le “Isolane” hanno iniziato la stagione con una sconfitta al tie-break, ma per Olbia si è trattato di un passo falso casalingo subito ad opera della Sigel Marsala dell’ex pumina Ilaria Demichelis. La gara sarà disputata a porte chiuse, anche se i tifosi del Puma faranno di tutto per far sentire il calore e la vicinanza alla squadra.

Gli arbitri designati per l’incontro sono Marco Pasin (Torino) e Simone Fontini (Pisa), mentre il fischio d’inizio è fissato per le 14:30. Un anticipo dettato dalle esigenze di trasferimento aereo della formazione ospite. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale Tv della Lega Volley Femminile (LVF TV) previa registrazione sul sito, con il commento tecnico di Daniel Ossino. Anche per la seconda giornata di campionato la visione sarà gratuita, mentre dalla prossima settimana sarà necessario sottoscrivere uno dei vari pacchetti a pagamento (mensili o stagionali).