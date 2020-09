Tutto pronto per la terza edizione de "La mia Piemontese", il concorso fotografico dedicato ai bovini della fassona

La razza fassona è da molti conosciuta nel formato “battuta al coltello” o “tagliata con … “. Non tutti però associano quelle delizie del palato ad un particolare bovino, quello dal manto bianco avorio o leggermente fromentino con mucose grigio ardesia e occhi neri. Appunto la Razza Piemontese o fassona (come la conoscono i buongustai).

Il concorso è aperto a tutti; che siano fotografi professionisti o non, allevatori di Piemontese o casalinghe, curiosi o profondi conoscitori, l’importante è che siano muniti di apparecchio fotografico, anche semplicemente di smartphone. Le foto vanno fatte stampare leggermente ingrandite ed inviate all’anaborapi di Carru’ che provvederà a farle giudicare da una giuria di professionisti e successivamente ad esporle durante la mostra dei bovini al Miac di Cuneo dal 6 al 8 di novembre. I vincitori, tre per la sezione a colori e tre per quella in bianco e nero saranno premiati domenica 8 novembre alle ore 12 al Miac dei Ronchi.