Fabrizio Fabiani è il nuovo vicepresidente dell'Associazione culturale Angelo Ruga di Clavesana

Si è riunita ieri, a Clavesana, nei locali societari, l'assemblea annuale dell'Associazione culturale Angelo Ruga.

La relazione del presidente Mauro Baracco ha affrontato i temi delle iniziative in programma per le celebrazioni del 90esimo anniversario della nascita del Maestro Ruga ed ha illustrato quanto concretizzato e quanto in itinere.

L'assemblea, in particolare, ha valutato con soddisfazione che nonostante le difficoltà derivate dal grave momento che sta attraversando il nostro Paese, con specifico riferimento all'epidemia di Covid-19, le stesse procedono con buona lena, tanto per quanto riguarda il volume in preparazione sulla figura e l'opera del Maestro, quanto per le mostre d'arte a lui dedicate, attuate ed in via di programmazione.

L'assemblea dei soci ha successivamente approvato la proposta del presidente, fatta propria all'unanimità dal Comitato direttivo, di indicare nel ruolo di vicepresidente dell'Associazione Fabrizio Fabiani, 60 anni, di professione vignaiolo, in virtù delle capacità personali dimostrate sin dal momento in cui è entrato a far partedell'Associazione, ed anche come segno di attenzione nei confronti del territorio nel quale il MaestroRuga ebbe per tanti anni studio ed oggi l'Associazione ha la propria sede principale.

Si è successivamente proceduto all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 ed al rinnovo delle tesseramento dei Soci per l'anno 2021.