Intitolazione della questura di Cuneo: la figlia del poliziotto Sergio Zucco racconta come ha vissuto quel momento

"23 settembre 2020... la giornata più emozionante dei miei 40 anni di vita! Essere figlia di un padre mai conosciuto, morto quattro mesi prima della mia nascita, eroe del dovere e grande esempio di dignità, non è mai stato facile. Il dolore che ho nel cuore mi ha sempre fatto "compagnia" e mi accompagna ogni giorno, ma ora ho avuto un po' di riscatto. In quella piazza proprio davanti alla "sua" questura è stato indelebilmente scritto il suo nome e urlato a gran voce il suo coraggio! Mai come in questo giorno mi sono sentita tanto orgogliosa e voglio poterlo gridare a tutti: Grazie papà, grazie per essere tua figlia e grazie perché sei nel mio cuore da sempre e per sempre! Voglio ringraziare per averlo ricordato e aver ricordato il suo profondo senso del dovere il capo della polizia di Stato Gabrielli, il questore e il vicario della questura di Cuneo, la carissima segreteria del questore e il sindaco di Cuneo".