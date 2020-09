Calcio Serie D: Il Fossano si aggiudica il derby con il Saluzzo per 1-0! Bra corsaro sul campo dell'Imperia (1-2)

Ha preso il via questo pomeriggio il campionato di Serie D. Nel girone A Il Fossano si è aggiudicato il primo derby della stagione. Allo stadio Pochissimo la squadra di mister Viassi si è imposta per 1-0 sul neo promosso Saluzzo grazie a un calcio di rigore trasformato da Albani al 23° del secondo tempo.

A decidere il match, dunque, è stato un penalty concesso dal signore Carsenzuola di Legnano, che ha ravvisato una trattenuta di Serra ai danni di Di Salvatore. I padroni di casa hanno comunque legittimato il vantaggio in almeno un paio di occasioni. Il Saluzzo non è stato a guardare e ha impensierito l’estremo difensore Merlano soprattutto con le iniziative di Sardo e Mazzafera.

Vittoria in trasferta per il Bra sul difficile campo dell’Imperia. I liguri sono passati in vantaggio al 18° con un bel pallonetto di Capra, ma poi hanno subito la rimonta ospite. Il Bra ha pareggiato i conti al 36° con Bongiovanni, ben servito da Cardore. Dopo appena quattro minuti gli uomini di Daidola hanno completato la rimonta con Scannapieco, che ha ribadito in rete per l’1-2 finale. Ecco il risultati e la classifica del girone A di Serie D:

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA SERIE D GIR. A

Caronnese Dhertona 4-0 Folgore Caratese Borgosesia 2-2 Fossano Saluzzo 1-0 Imperia Bra 1-2 Legnano Arconatese 1-1 Pont Donnaz H. A. Calcio Chieri 3-1 Sestri Levante Varese 1-0 Vado Castellanzese 1-1 Casale Gozzano Rinv. Sanremese Lavagnese Rinv.

LA CLASSIFICA

CARONNESE 3 PONT DONNAZ H. A. 3 BRA 3 FOSSANO 3 SESTRI LEVANTE 3 BORGOSESIA 1 FOLGORE CARATESE 1 ARCONATESE 1 CASTELLANZESE 1 LEGNANO 1 VADO 1 CASALE * 0 SANREMESE * 0 GOZZANO * 0 LAVAGNESE * 0 IMPERIA 0 SALUZZO 0 VARESE 0 CALCIO CHIERI 0 DERTHONA 0

* una partita in meno