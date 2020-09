Sanfrè, addio a suor Maria Dorotea, al secolo Caterina Bruno, la Pia Discepola aveva 91 anni

Cordoglio nella comunità delle Pie Discepole del Divin Maestro di Sanfrè per la scomparsa di suor Maria Dorotea, all’anagrafe Caterina Bruno, morta venerdì 25 settembre all’età di 91 anni e dopo una vita dedicata a seguire Gesù.

Un triste avvenimento, che ha generato grande commozione nell’ambiente dove la consacrata viveva con amore e dedizione l’esperienza religiosa dell’ordine fondato dal beato Giacomo Alberione a cui era votata. In un attimo sono riemersi i tanti pensieri di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Alle Consorelle resta in eredità il messaggio di San Girolamo: “So che quando lascerò questa vita, Tu, o Cristo, mi verrai incontro e mi colmerai della tua luce”. Le condoglianze per la scomparsa di suor Maria Dorotea sono state espresse dalla Congregazione di appartenenza, dal clero locale e da tante persone che hanno ammirato il suo zelo e che ora si stringono alla famiglia.