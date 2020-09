Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Olbia 3-2, Alessia Mazzon: "Dal campo sentivamo i cori e i tamburi dei nostri tifosi" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì in rimonta supera l'Hermaea Olbia per 3-2. Tornare a giocare al PalaManera dopo tanti mesi di lockdown è già una "vittoria", ma vincere sul campo fa ancora più piacere. Di solito si dice che l'assenza del pubblico si è fa sentire, in questo caso, invece, dobbiamo dire che i tifosi della Lpm si sono fatti sentire e come!

Fuori dal palazzetto, a suon di tamburi e con i consueti cori, gli Ultras Puma hanno incitato la squadra. A fine gara le ragazze sono uscite dal PalaManera per dirgli grazie e festeggiare la prima vittoria in campionato. Un successo come detto sofferto, ma senza dubbio meritato. Tra le protagoniste del match Alessia Mazzon, brava anche a mettere a segno un bottino di 16 punti. Ecco il suo commento al termine del match: