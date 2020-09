Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì Olbia 3-2, le immagini delle fasi finali del match(VIDEO)

Una vittoria sofferta, ma meritata! La Lpm Bam Mondovì soffre contro l'Hermaea Olbia e dopo essere andata sotto per 2 set a 1 reagisce rimontando l'avversario. La vittoria, seppur conquistata al tie-break, è un'autentica liberazione per le pumine, che ora possono guardare ai prossimi impegni con maggiore serenità, nella consapevolezza di dover ancora lavorare per proseguire il cammino di crescita. Oggi, però, si festeggia il primo successo stagionale. Ecco il video delle immagini degli ultimi due punti del match con gli errori in battuta di Tanase e Joly prima dei festeggiamenti delle monregalesi: