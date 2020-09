Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo schianta Monza, che partita delle "gatte"!

Una super Bosca S.Bernardo Cuneo supera la Saugella Monza nella seconda di campionato (prima casalinga) bissando il successo del debutto di Firenze. Le ragazze di Pistola sono protagoniste di una grande prestazione e riscattano la sconfitta patita in Supercoppa, imponendosi per 3-0.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Ungureanu opposto, Candi e Zakchaiou centrali, Degradi e Strantzali schiacciatrici, Zannoni nel ruolo di libero. Ancora out Bici. Gaspari risponde con Orro in regia, l'ex Van Hecke opposto, Heyrman e Danesi al centro, Orthmann e Meijners schiacciatrici, Parrocchiale libero.

L'avvio delle "gatte" è bruciante: 13-6 (Strantzali e Ungureanu in evidenza). Pronta la reazione di Monza (bene Meijners) che inizia a macinare gioco e riesce a rimontare, 17 pari. Ospiti avanti con l'ace di Squarcini (21-20) prima che si scateni Alice Degradi con un muro ed un paio di terrificanti colpi in diagonale: 24-22. Il set termina 25-22, Cuneo avanti 1-0.

Inizio di secondo parziale avvincente, con Degradi ancora molto efficace. Spezzano l'equilibrio Heyrman e Orro (7-10) ma Cuneo non demorde e si riporta avanti con l'ace di Strantzali (12-11). La squadra di Pistola difende tutto, gioca alla grande e vola a +4 con Signorile (16-12). La Saugella, trascinata da Van Hecke, non ci sta e riduce il divario fino al 18 pari. La partita vive sul filo, offrendo spettacolo. Sonia Candi e Olga Strantzali sugli scudi nei momenti più delicati, in un infinito epilogo di set. Finisce 31-29, di Alice Degradi l'ultimo punto: 2-0 al Pala UBI Banca.

La formazione ospite rientra in campo con buon piglio: 6-8. Signorile e compagne, comunque, rispondono bene e mettono il naso avanti con Candi: 11-10. Bosca S.Bernardo avanti di 2 punti grazie ad un colpo d'astuzia di Strantzali, tra le migliori, 16-14. Il divario cresce ancora con Giovannini, 19-16. Cuneo tiene duro fino alla fine: 25-23 e splendido 3-0 nel debutto stagionale al Pala UBI Banca. A fine partita nominata MVP Noemi Signorile.