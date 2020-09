A Cuneo, il giornalista Lorenzo Tosa presenterà il suo primo libro "Un passo dopo l'altro"

L'associazione culturale Progetto HAR, in collaborazione con l'Ecomuseo Terra del Castelmagno e le librerie L'Ippogrifo, e con il supporto logistico dell'Open Baladin di Cuneo ospitano martedì 29 settembre Lorenzo Tosa, uscito in libreria questa settimana con la sua prima fatica letteraria "Un passo dopo l'altro", Mondadori Strade Blu.

Collabora in Italia con “The Post Internazionale” e in Francia con “Radici”.

Nel gennaio del 2019 ha lanciato il suo blog, “Generazione Antigone”: una piazza virtuale in cui racconta le vite di donne e uomini noti e meno noti che, con atti di eroismo o piccoli gesti quotidiani, contribuiscono a costruire un’Italia e un mondo antirazzista, antifascista, antisessista, in difesa dei diritti umani e civili.

Con oltre 350 mila follower e 18 milioni di persone raggiunte ogni mese, la sua è la terza pagina Facebook personale più seguita in Italia e la prima per trend di crescita, il che lo rende uno degli influencer più seguiti, apprezzati e discussi del web.

Fabrizio Biolè di Progetto HAR, organizzatore dell'evento:"Seguo Lorenzo da qualche tempo ed ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente qualche mese fa. In un mondo mediatico in cui la volgarità, la banalità e sovente l'odio sono spesso, ahinoi, il mainstream, una voce come la sua, forte di milioni di contatti giornalieri, può essere dirimente per riportare le discussioni su attualità, politica e società nel giusto alveo e soprattutto ai giusti toni.