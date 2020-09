A Rodello eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione Insieme

Sabato mattina si è svolto a Rodello il convegno dedicato ai protagonisti del volontariato e del sociale, organizzato dall’Associazione Insieme. Nel dibattito, coordinato dal giornalista Claudio Puppione, sono intervenuti rappresentanti di enti e associazioni territoriali: Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socioassistenziale Alba, Langhe e Roero, che ha presentato la loro attività e il ruolo dei volontari; Mario Figoni, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato, che ha descritto la capillarità delle associazioni impegnate nel tessuto provinciale, messe anche a rischio a causa soprattutto della mancanza del ricambio generazionale e della scarsa attitudine al cambiamento con l’era digitale; Roberto Gagna, Presidente della Protezione Civile provinciale, che ha illustrato alcuni progetti dell’ente a fianco dell’istituzione pubblica e le difficoltà burocratiche che rallentano molte volte gli interventi; infine Claudio Tomatis, rappresentante della Croce Rossa, che ha spiegato i principali aspetti che caratterizzano il loro operato e le criticità che sono state affrontate nell’ultimo periodo di emergenza sanitaria.

Sono stati coinvolti nella discussione anche il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta, e il Presidente della CRT, Giovanni Quaglia, presenti in sala, i quali sono intervenuti per un confronto costruttivo e propositivo su futuri interventi e sugli approcci con cui affrontare azioni e progetti che riguardano gli enti del Terzo Settore.

Al termine del convegno si è svolta l’assemblea dell’Associazione Insieme, dove è stato modificato lo statuto secondo la nuova normativa, ed è stato confermato il Presidente Marcello Cavallo con la nuova squadra che guiderà Insieme nel prossimo triennio. Il neo Direttivo si compone di ventuno consiglieri provenienti dalle diverse aree della Provincia Granda: Alberto Claudio (Cherasco), Barlocco Elisa (Cosseria), Basso Enrico (Busca), Bertone Marco (Cuneo), Calzia Federico (Cuneo), Cerati Marco (Cuneo), Chiesa Giuliana (Serralunga d’Alba), Fissore Alberto (Marene), Fosforo Mara (Revello), Galleano Enrico (Villanova Solaro), Gasco Serena (Vicoforte), Girard Andrea (Cuneo), Imbimbo Andrea (Cuneo), Isaia Giancarlo (Cuneo), Lemut Federico (Briga Alta), Oderda Valerio (Racconigi), Pasi Sergio (Cuneo), Pianetta Michele (Villanova Mondovì), Revelli Delia (Margarita), Vender Luca (Fossano), Vero Andrea (Alba).

"La nostra Provincia è totalmente rappresentata» afferma Cavallo «siamo in un momento epocale della nostra storia associativa. Questo nuovo gruppo sta già lavorando all’interno dei Pianeti della Galassia Granda e continuerà in questo progetto per mantenere il perseguimento dell’obiettivo prefissato già nello scorso mandato, ovvero contribuire a creare una nuova classe dirigente per il nostro territorio".