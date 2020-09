Cuneo, ha riaperto il centro incontro di Cerialdo: orario ridotto, il mercoledì dalle 15 alle 18

Il centro d’incontro della frazione Cerialdo di Cuneo, dopo un lungo periodo di forzata chiusura, ha riaperto ad inizio settembre nel rispetto di tutte le norme anti contagio come previsto dal regolamento regionale. Al momento l'apertura, per ovvi motivi, è prevista solo il mercoledì dalle 15 alle 18 ma se ci saranno richieste per l'apertura di più giorni e/o in orario diverso verrà valutata la possibilità di soddisfare le esigenze dei più.

Per provare a ripartire nonostante le perplessità che le persone “diversamente” giovani hanno a trovarsi insieme, sia per le procedure imposte che per la diffidenza nei confronti del virus, il 23 settembre il centro d’incontro ha organizzato un pomeriggio in compagnia della signora Maria Scurati, infermiera del 118 (ora 112) per chiarimenti e consigli in merito a Pronto intervento e Coronavirus.