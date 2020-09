Da oggi è possibile scaricare la nuova app del comune di Mondovì

Come anticipato nelle scorse settimane l’applicazione andrà a sostituire Municipium e sarà disponibile sia per Android e che i dispositivi iOS. Una volta scaricata gratuitamente l’app dallo store vi sarà chiesto di registrarvi, è possibile accedere anche senza registrazione, ma si avranno a disposizione meno funzioni.

Nella homepage in “primo piano” vengono presentate nell’ordine: il “carosello contenuti”, che presenta il nuovo sito web e l’app del comune e la lista delle notizie e degli eventi. Su ‘esplora’ l’utente troverà la sezione dedicata agli uffici (segreteria generale, contabilità e finanza, dipartimento tecnico), i servizi online (modulistica e sportelli) in cui è incluso un menu dedicato al comune, “contatta gli uffici” che permette di inviare moduli di contatto diretto ai vari dipartimenti, a polizia locale, protezione civile, assessori e sindaco ed infine “vivere la città”, spazio dedicato alla cultura, istruzione, giovani e anziani.

Cliccando sul menù centrale in basso si apriranno sei moduli: segnalazioni, bacheca lavoro, raccolta differenziata, notizie, eventi e album.

La prima sezione, creata per consentire un dialogo più diretto tra amministrazione e cittadini, dà la possibilità di segnalare problematiche o inviare suggerimenti. Come? Cliccando “+” in alto a destra si indica la categoria (sport e manifestazioni, strade e viabilità, idee e proposte, istruzione culturale e assistenza, patrimonio e manutenzione, ambiente o altro), si indica l’indirizzo e si procede con l’inserimento di un titolo e di una descrizione. Al fondo del modulo è possibile allegare alcune fotografie prima dell’invio.