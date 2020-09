Ferrovia patrimonio da difendere: gli albesi Marello e Martinetti insieme per salvare la linea con Asti

“Ferrovia Alba-Asti-Nizza Monferrato. Patrimonio da difendere non da smantellare”. Questo il titolo dell’incontro in programma per la serata di questo venerdì, 2 ottobre, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba.



A promuoverlo i consiglieri regionali albesi Maurizio Marello, per dieci anni primo cittadino della capitale delle Langhe e oggi esponente del Partito Democratico a Palazzo Lascaris, e Ivano Martinetti, già consigliere di minoranza albese, che nell’assemblea regionale siede invece coi colori del Movimento Cinque Stelle.



Un inedito sodalizio politico, evidentemente ispirato dalla comune opposizione dei due consiglieri di opposizione in Regione al ventilato progetto della Giunta Cirio di non insistere sul recupero della linea ferroviaria dismessa dal 2011 per lasciare spazio a una sua riconversione in percorso ciclabile con finalità turistiche.



L’incontro avrà inizio alle ore 20.45 vedrà la partecipazione dell’ingegner Dario Alberto, esperto in infrastrutture e trasporti ed estensore del progetto per la riapertura della linea ferroviaria.



L'ingresso sarà contingentato per le nuove disposizioni anti Covid (prenotazione obbligatoria al numero 331/2196407 o alla mail debora.schellino@hotmail.it). E' prevista una diretta Facebook del dibattito dalle pagine dei consiglieri regionali.