Saluzzo: online il nuovo sito del Comune, che sbarca anche su Telegram

Il Comune di Saluzzo ha un sito web completamente rinnovato e con più funzionalità. Il nuovo portale è on line da alcuni giorni. E’ stato realizzato dalla ditta «Technical design» di Cuneo, attiva nel settore dei servizi informatici per la gestione del territorio dal 1978 e specializzata nello sviluppo di sistemi informativi integrati per enti pubblici e società private.

Il cambio nella grafica e nelle funzionalità della “vetrina” internet del Comune di Saluzzo è stato deciso per aumentare la facilità di accesso alle informazioni dell’Amministrazione cittadina ai saluzzesi e a tutti gli utenti e per rinnovare quella che è stata definita la «Casa digitale dei saluzzesi».

«L’obiettivo di una pagina web istituzionale come quella del Comune – spiegano i funzionari dell’Ufficio stampa che hanno seguito la lavorazione – non è di attirare visitatori o di affascinare i navigatori del web, ma di essere utili ai cittadini e di comunicare in modo chiaro e tempestivo le novità che riguardano i servizi e le opportunità offerte dal Comune stesso. Così, senza sacrificare l’aspetto estetico che è oggi migliorato e più moderno, abbiamo scelto la piattaforma proposta da “Technical design” che era già strutturata ed aveva dato prova di ottimo funzionamento per gli altri enti (sono una ventina i siti istituzionali già realizzati dalla ditta), ed abbiamo adattato e rimodulato i nostri contenuti».