A Bra in centro, di sera, ma senza mascherina: multe da 400 euro per 10 persone

Nell'ultimo fine settimana il Comando della Polizia Locale della città della Zizzola, col supporto dei Carabinieri della Compagnia di Bra e dell’Asl Cn2, ha svolto un servizio coordinato mirato a verificare il rispetto delle normative in vigore in materia di uso delle mascherine protettive, assembramenti e distanziamento sociale in orario serale nelle vie e nei locali del centro.



A seguito dei controlli effettuati (40 le persone complessivamente identificate), una decina di persone sono state contravvenute per il mancato uso della mascherina (l’obbligo di indossarla anche all’aperto quando si è sulla pubblica via scatta dopo le ore 18), così come previsto dalla Legge 35 del 22 maggio 2020 e dalla Legge 74 del 14 luglio 2020, disposizioni con le quali sono stati convertiti in legge altrettanti Dpcm varati dal Governo durante il periodo emergenziale.



Come da normativa vigente, la sanzione elevata nei loro confronti è stata di 400 euro, che si possono ridurre a 280 in caso di pagamento entro cinque giorni.



Non avrebbero invece stretta correlazione con le norme anti-Covid le violazioni di tipo igienico-sanitarie che, accertate a seguito dei controlli svolti dal servizio ispettivo dell'Asl Cn2, sono valse la sospensione temporanea dell’attività per due pubblici esercizi, che potranno riaprire i propri battenti una volta ottemperato alle relative prescrizioni dell’autorità sanitaria.



I controlli proseguiranno nei prossimi fine settimana.