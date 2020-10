Nucetto registra il primo caso di positività al Coronavirus.

Si tratta di un giocatore del Bagnasco calcio, squadra che dovrebbe scendere in campo il prossimo fine settimana per affrontare la prima giornata del campionato di seconda categoria.

Al momento il ragazzo si trova in isolamento, stato in cui si era già preventivamente posto non appena sono comparsi i primi sintomi febbrili.