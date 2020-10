Busca: il Museo dell'Ingegno ospita i bambini della scuola primaria per giochi e attività all'aperto

"Qualcuno purtroppo considera ancora il museo come l'istituzione elitaria che era nell'Ottocento", afferma Giovanni Tolosano, presidente di Ingenium. "Siamo felici di poter contribuire a mostrare cos'è diventata oggi questa istituzione: un luogo accessibile e d'interesse per tutti, che mette al centro del suo patrimonio la persona e il suo benessere, e che sa accogliere occasioni di festa e di divertimento quanto di studio e di ricerca".



Il Parco Museo si trova in Viale Monsignore Ossola 1, presso l'ex convento dei Cappuccini di Busca, ed è aperto ogni prima del mese dalle 14.30 alle 18.30, gratuitamente. Per gruppi e comitive è possibile prenotare una visita chiamando il 346 6020107, come per chi fosse alla ricerca di uno spazio adatto per le proprie cerimonie.