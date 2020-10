Impresa storica di Davide Rivero e Luca Cucchietti: pedalata "al contrario" e in Hand-Bike fino al Colle Fauniera

Un'impresa unica quella di Davide Rivero e Luca Cucchietti che sabato 12 settembre hanno affrontato, pedalando, una delle salite più impervie del ciclismo italiano.

Da Valgrana al Fauniera per 1850 metri di dislivello e due ore e quaranta di pedalata. Per chiunque sarebbe già un’impresa titanica, ma i nostri due sportivi, anzi tre sono stati protagonisti di un’impresa unica.

Luca Cucchietti ha affrontato il tragitto con la sua Hand Bike, mentre Davide Rivero, assistito dal “navigatore” Claudio Garelli ha pedalato “al contrario”: seduto sul manubrio, con la schiena a monte e il viso a valle. Per oltre due ore un folto pubblico ha assistito questo “strano” scalatore che sembrava salisse comodamente seduto sulla sua bicicletta con il sorriso dipinto in viso, come se quella strana impresa non gli costasse la minima fatica.

Il motivo di tanta serenità è certamente dovuto alla forma fisica di Davide che è un ciclista talentuoso e affermato oltre che all’allenamento con cui si è preparato per mesi per raggiungere il suo obiettivo. Ma il sorriso ha di certo un motivo in più, molto più importante perché lo scopo del “Fauniera al Contrario” è stato prima di tutto benefico. Davide, Claudio e Luca sono riusciti a creare una rete di collaborazioni, di coinvolgimenti e sponsorizzazioni il cui fine era completare la sede cuneese di Amico Sport.

La manifestazione, sostenuta dal Lions Club di Busca e dalla Polizia di Stato ha raggiunto un primo obiettivo raccogliendo ad oggi 18.500 euro, ma non è finita nel momento in cui Davide e Luca hanno raggiunto la vetta.

Le donazioni sono ancora aperte e possono essere effettuate tramite bonifico a Intestatario: Lions Club di Busca e Valli Iban: IT 60 D 03111 46050 0000 00016649 oppure Satispay al link: https://tag.satispay.com/lionsbusca