Bosca San Bernardo, buona la prima in casa! Noemi Signorile: "Siamo un gruppo giovane con tanta voglia di fare, non molliamo mai!" (VIDEO)

Buona la prima in casa per le ragazze della Bosca San Bernardo. Al termine della gara la capitana del team commenta con grande soddisfazione il 3-0 contro il Saugella Monza.





Una prestazione autorevole e convincente quella delle ragazze di coach Andrea Pistola. Dopo due gare il Cuneo Granda Volley è a punteggio pieno.