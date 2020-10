Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Olbia 3-2, coach Delmati: "Questa vittoria è un punto di partenza!" (VIDEO)

Questa volta il tie-break ha sorriso alla Lpm Bam Mondovì! Dopo la sconfitta subita a Torino, il Puma si è rialzato e ha superato per 3-2 l'Hermaea Olbia. Nel match giocato ieri pomeriggio, le Pumine hanno faticato non poco per avere la meglio di un avversario sceso in campo con piglio aggressivo e con qualità offensive apprezzabili. Alla fine la Lpm è riuscita comunque a centrare l'obiettivo della prima vittoria in campionato. Ecco il commento rilasciato al termine del match dal tecnico del Puma Davide Delmati: