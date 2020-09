Al via il nuovo centro del riuso di Bra

Dopo il taglio del nastro di poco più di un anno fa, diventa operativo il primo Centro del Riuso di Bra: la struttura, adiacente all’attuale isola ecologica di Corso Monviso 5A, e i suoi servizi innovativi sono stati presentati questo pomeriggio in una conferenza stampa alla quale hanno presenziato, il Sindaco braidese Giovanni Fogliato, l’Assessore all’Ambiente Daniele Demaria e il Presidente di COABSER Giuseppe Dacomo, il Vice Presidente di COABSER Sara Cravero, il Vice Presidente di STR Claudio Gallizio, il Responsabile dei servizi tecnici di COABSER Piero Bertolusso e Giada Fenocchio, project manager di E.R.I.C.A. Soc. Coop.

Il Centro del Riuso braidese è il primo progetto di questo genere in tutta la provincia di Cuneo. Realizzato grazie al progetto Interreg Alcotra - In.Te.Se, prevede l’implementazione di innovazioni nell’ambito della gestione dei rifiuti nel territorio dei Consorzi COABSER e CSEA, in collaborazione con le Comunità francesi dei Pays des Ecrins e del Guillestrois Queyras.

Il meccanismo di funzionamento del centro, che nello specifico è un centro per la preparazione al riutilizzo, prevede il prelievo dei rifiuti destinabili al riutilizzo presso i 18 centri di raccolta comunali (ecoisole) e direttamente presso le utenze in occasione del prelievo dei rifiuti ingombranti eseguito dalla STR S.r.l. stessa all’interno del bacino Co.A.B.Se.R., in seguito ad opportuno trattamento i prodotti vengono quindi messi in vendita al pubblico, ad un prezzo simbolico. Ispirato al modello collaudato delle ressourceries francesi, sarà dotato di un sistema di schedatura di tutti i beni disponibili che sarà consultabile anche tramite l’app Wikiwaste, scaricabile da tutti gli smartphone con sistemi Android e iOS. Un servizio questo, del tutto innovativo e volto a garantirne la tracciabilità e migliorarne la fruibilità anche da remoto. Tale strumento consentirà anche ai residenti in aree distanti o remote di vedere da casa la disponibilità di eventuali beni, con conseguente riduzione dell’impatto sulla mobilità e consentendo loro di prenotarli direttamente attraverso l’app, per poi ritirarli su appuntamento.

Il nuovo centro del riuso braidese, che sarà aperto il lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 su appuntamento, oltre ad essere un importante servizio per i cittadini, pone l’attenzione sul tema del recupero e della rimessa in commercio di beni usati, creando un esempio concreto di economia circolare di grande valore economico, sociale ed ambientale. Bra e i territori coinvolti, attraverso questa iniziativa, perseguono anche l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sull’importanza delle scelte da compiere dal punto di vista della sostenibilità ambientale.