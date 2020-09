Caramagna: alla biblioteca la premiazione del concorso fotografico "Donne che leggono"

Domenica 27 settembre si è svolta la premiazione del concorso fotografico già previsto per l’8 marzo e poi sospeso a causa del coronavirus.

La partecipazione è stata numerosa, le foto in concorso erano una cinquantina. È stato appurato che il tema delle donne che leggono è molto sentito, visto che la maggioranza dei lettori è proprio donna. Sono state ritratte in pose naturali, curiose, accattivanti donne anziane, giovani, ragazze; in contesti familiari, naturali, cittadini… una bellissima panoramica. E ancora donne sono state la maggioranza delle vincitrici del concorso.

Il primo premio dal titolo “Tra le righe a piedi nudi” è stato assegnato a Sara Bruno, per “composizione, interpretazione, luce e spontaneità dello scatto”; il premio consisteva in una cornice digitale.

Premio della giuria popolare (un libro sulla fotografia) è andato alla caramagnese Simona Alocco, mentre il premio per il pubblico che ha espresso il voto è andato a Mara Luino (un libro di lettura).

Dopo la premiazione è stato consegnato ai bambini di Caramagna nati nel 2019 il libro-dono messo a disposizione dal progetto “Nati per Leggere” finanziato dalla Compagnia di Sanpaolo. I genitori dei bambini che non hanno potuto partecipare all’evento possono ritirare il libro in biblioteca durante gli orari di apertura.

Il prossimo importante appuntamento in biblioteca è per sabato 17 ottobre, quando verrà presentato il volume curato dal prof. Gullino e stampato grazie al generoso contributo del signor Gino Osella: la traduzione degli statuti del Comune di Caramagna, datati 1431 e donati dal concittadino onorario Piero Concio. Ora, a dieci anni dal ritrovamento, si vuole portare a conoscenza del pubblico e degli studiosi il contenuto degli statuti medievali: le regole, le consuetudini, le curiosità.

Grazie ai fondi del Mibact, destinati dallo Stato a favore della editoria, sono stati assegnati alla biblioteca di Caramagna 5.000 euro, che verranno impegnati entro il 30 settembre per acquisto di libri presso librerie del territorio, con un occhio di riguardo per gli esercizi di Caramagna.