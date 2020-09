Il poeta sommarivese Luigi Lorenzo Vaira al primo posto del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa "Alfieri"

Si è tenuta ad Asti la premiazione del XIX Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa "V. Alfieri": La poesia salva la vita.

In tale occasione, il sommarivese Luigi Lorenzo Vaira si è distinto classificandosi al primo posto, sia per la Sezione poesia in piemontese, che per la Sezione narrativa in piemontese.

Sempre 26, nel pomeriggio, lo stesso autore si è aggiudicato un secondo posto, per la sezione in piemontese, al 19° Premio Letterario Nazionale Enrico Trione - Una fiaba per la montagna - (Premio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso).