Le Basse del Troll chiude dopo sei anni: "Situazione antieconomica e non più sostenibile. Ma non lasciamo Cuneo"

Una brutta notizia per la città di Cuneo, che perde, dopo sei anni, un locale molto amato, Le Basse del Troll, immerso nel verde, "easy", che ha dato spazio alla musica, al cinema, frequentato da climbers, famiglie, sportivi.

Quello del 26 e 27 novembre è stato infatti l'ultimo weekend di apertura, come ha annunciato direttamente il locale tramite la pagina Facebook.

Ed eccoci qui ragazzi al nostro ultimo weekend di apertura! Dopo 6 magnifici anni passati assieme a voi Lebasse del Troll chiudono i battenti dal 28 settembre!

Non vi preoccupate, ritorneremo in Cuneo con tanti nuovi progetti e nel mentre potete sempre venire a salutarci nel locale di Vernante!

Un immenso grazie a tutti voi amici e clienti che siete venuti a trovarci in questi anni!

A metà novembre, come ci dice uno dei soci, Alberto Canavese, è in programma l'apertura di un beer shop in corso Nizza, angolo corso Dante. Insomma, a Cuneo il Troll non se ne andrà definitivamente, ma non sarà comunque la stessa cosa.

"A dicembre lasceremo i locali. Purtroppo la situazione, per noi, non è più sostenibile. E' diventata antieconomica, siamo sotto di 100mila euro. Il Covid ha dato un ulteriore brutto colpo. Il locale dentro è piccolo, in inverno non potrei lavorare. Purtroppo è andata così. Ci dispiace lasciare quel posto, lavoravamo tanto ma si sono create delle situzioni che non ci consentono di andare avanti", spiega Alberto.

Ma non chiude solo un locale, chiude un presidio importante per tutta l'area. Chi vive lì lo sa e c'è grande preoccupazione. Tra loro Gianfranco Lingua della Davide e Gianfranco Lingua autotrasporti: "Il Troll contribuiva a tenere vivo il quartiere, si occupava della pulizia delle aree verdi, era un punto di riferimento importante. Abbiamo paura di ciò che potrà accadere con la chiusura. Rimarrà tutto abbandonato, sporco. Mia moglie ha paura, una volta andava a camminare o a passeggio con il cane, nelle ore serali, salendo verso Cuneo dal ponte Vassallo. Adesso è pieno di persone che dormono, non ci va più. E con l'inverno e la chiusura del Troll la situazione peggiorerà, tra spaccio e microcriminalità".

Canavese conclude: "La gente del quartiere ci ha chiesto di non mollare. Sappiamo bene quanto è stata importante, in questi sei anni, la nostra presenza. E' una scelta dolorosa soprattutto per noi, ma non abbiamo alternative".