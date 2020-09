"Stop Global Warming": anche Radicali Cuneo sostiene l'iniziativa dei Cittadini europei

StopGlobalWarming.eu è una proposta che necessita di un milione di firme di Cittadini europei entro il 22 gennaio, per poter obbligare la Commissione ed il Parlamento europei a discutere questa proposta di "Carbon Pricing". L'idea è quella di spostare le tasse sulle persone alle emissioni di CO2: chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata, e il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle imposte in busta paga e incentivando la conversione, oggi possibile, a energie pulite. Questa soluzione nasce da un'idea di 27 premi Nobel, 11.000 scienziati e 5.000 economisti, e l'appoggio di molti vip italiani, partendo da Fedez per arrivare a Nina Zilli.