Il nuovo ospedale di Verduno intitolato alla memoria di Michele e Pietro Ferrero (FOTOGALLERY)

"Un’irripetibile momento da condividere con voi tanto li avete amati". Con queste parole, non scevre da sincera commozione, Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, ha ringraziato il pubblico di sanitari, sindaci e autorità che nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 settembre, nella giornata in cui si celebra San Michele Arcangelo, hanno fatto da cornice alla cerimonia di intitolazione del nuovo ospedale unico di Alba e Bra alla memoria del patriarca della multinazionale dolciaria albese Michele Ferrero e del figlio Pietro.



Due "figli di queste colline che hanno portato nel mondo e nel cuore", come si legge nella targhe apposte ai due ingressi principali del nosocomio. Lo scoprimento delle insegne è avvenuto poco fa, ad opera della signora Maria Franca, del figlio Giovanni – presidente del gruppo – e delle nuore Paola Rossi e Luisa Strumia, presenti i figlioletti del compianto Pietro.



Ad accoglierli una platea che ha visto in prima fila medici e infermieri del nuovo ospedale unico, cui è andato il sentito omaggio di Giovanni Ferrero per il fondamentale lavoro compiuto durante la recente emergenza sanitaria.



Insieme a loro, i vertici della Regione Piemonte, col presidente Alberto Cirio, il vice Fabio Carosso e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, quelli dell’Asl Cn2 – col direttore Massimo Veglio, il suo predecessore Danilo Bono e il presidente della Conferenza dei Sindaci Mauro Noè –, della Fondazione Nuovo Ospedale col presidente Bruno Ceretto e il direttore Luciano Scalise, e numerosi sindaci – con in testa quelli di Alba Carlo Bo, di Bra Gianni Fogliato, di Verduno Marta Giovannini, mentre l’azienda dolciaria era presente, tra gli altri, col presidente di Ferrero Italia Bartolomeo Salomone e l’amministrazione delegato Alessandro D’Este.



Nei vari interventi delle autorità l’auspicio che la nuova struttura possa onorare il nome che da oggi porta, diventando quell’eccellenza sanitaria di livello nazionale che una struttura all’avanguardia sotto il profilo delle dotazioni consentirà di realizzare, mentre dalla famiglia è arrivata una nuova importante donazione alla realtà ospedaliera, che per il tramite della Fondazione Nuovo Ospedale potrà destinare parte del generoso spazio esterno che la circonda alla realizzazione di un grande "giardino curativo" progettato dal noto agronomo Giulio Senes.