Aveva alle sue dipendenze un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale: nei guai un 72enne cuneese

Era stato assunto a tempo determinato da un'impresa del cuneese amministrata da A.C., 72enne di Torre San Giorgio, X.S., cittadino albanese di 29 anni destinatario di una misura di allontanamento dal territorio italiano a cui non aveva ottemperato.

Per giustificare la propria presenza sul territorio italiano l'uomo ha riferito ai militari del proprio impiego nell'impresa edile del 72enne cuneese, che al termine delle indagini è stato deferito per violazione delle norme del testo unico sull’immigrazione per avere posto alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno e irregolare sul territorio nazionale.