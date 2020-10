Domani a Cuneo l'addio a Camilla, morta a soli 26 anni in un incidente in montagna

Domani a Cuneo, alle 15.30 in Duomo, la città darà l'addio a Camilla Sismondo, la giovane impiegata di 26 anni morta in un incidente in montagna a Limone Piemonte, sulla Rocca dell'Abisso.

Il mancato rientro sabato scorso, l'allarme lanciato dal fidanzato Manuel, l'ingente dispiegamento dei soccorsi e il ritrovamento del cadavere ieri, dopo due giorni di ricerche condotte con droni, elicottero, cinofili, vigili del fuoco, soccorso alpino, SAGF, volontari, al fondo di un canalone, dove la giovane è precipitata assieme al suo piccolo cane, anche lui deceduto.

Difficile ricostruire cosa sia successo. In zona, sabato, era calata una fitta nebbia. L'ultimo avvistamento alle 13.30, poi nessuno l'ha più vista e sentita. Da quanto è emerso, Camilla e il cane sarebbero morti sul colpo. La Procura stamattina ha rilasciato il nullaosta per le esequie. Stasera la recita del Rosario, alle 18, presso l'obitorio del cimitero di Limone Piemonte.

La ragazza lascia i genitori e il fidanzato, oltre a tantissimi amici. Grande cordoglio in città per la sua morte così tragica e prematura.